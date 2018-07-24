Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa
Afyonkarahisar'da yapılan asayiş uygulamasında konar-göçer oldukları belirlenen 126 kişi araçlarıyla kentten uzaklaştırıldı.
Afyonkarahisar'da yapılan asayiş uygulamasında konar-göçer oldukları belirlenen 126 kişi araçlarıyla kentten uzaklaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıta ekipleri, kent merkezinde genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında 6 noktada yapılan uygulamalarda, konar-göçer oldukları belirlenen ailelerin çadırları ve araçlarında yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmadı.
Uygulama sonucunda 126 kişi, kent huzurunu etkiledikleri ve halkın kullanım alanlarını zapt ettikleri gerekçesiyle geldikleri belirlenen illere geri gönderildiği bildirildi.
Dinar'da elektrik telleri yer altına alınıyor
Osman Gazi Elektrik Dağıtım AŞ ile Dinar Belediyesince ilçedeki elektrik telleri yer altına alınıyor.
İlçedeki cadde ve mahallelerde elektrik tellerinin yer altına alınmasıyla kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti verilmesi hedefleniyor.