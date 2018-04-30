Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dazkırı Kaymakamı Mehmet Keklik, ilçeye bağlı köyleri gezerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.



Dazkırı'nın Kızılören ve Hisaralan köylerini gezen Keklik, burada köylülerin evlerine konuk oldu.



İlk olarak Suriyeli bir ailenin evini ziyaret eden Keklik, daha sonra sırasıyla tespit edilen evlere giderek ailelerle görüştü.



Gittiği ziyaretlerde daima vatandaşların yanlarında olduklarını, bu sebeple ziyaretlerinin devam edeceğini ifade eden Keklik, "Köy yerlerimizde yardıma muhtaç birçok vatandaşımız ve ailelerimiz var. Bu sebeple Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ihtiyaç sahibi ailelerimizi belirledik. Belirlenen aileleri evlerinde ziyaret ederek hem hal hatırlarını sormak hem de ihtiyaçları belirlemek istedik." dedi.

Baraklı'da Halk Günü toplantısı

Evciler ilçesine bağlı Baraklı köyünde Kaymakam Kadir Algın'ın katılımlarıyla "Halk Günü" toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Algın, toplantıda yaptığı konuşmada, "Kaymakamlığın köylere yaptığı hizmetlerin anlatılması, hizmetlere ilişkin halkın görüş ve yeni tekliflerinin değerlendirilmesine esas olmak üzere toplandık. Köyünüzün ve sizlerin dertlerini dinleyerek bütün kurumlarımızla çözüm yolları aramak için buradayız." dedi.