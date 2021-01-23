Afyonkarahisar'dan geçen Akarçay soğuk nedeniyle buz tuttu
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Afyonkarahisar'dan geçen Akarçay soğuk nedeniyle buz tuttu

23.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:19
Afyonkarahisar'dan geçen Akarçay soğuk nedeniyle buz tuttu

AFYONKARAHİSAR'da kent merkezindeki Akarçay gece sıfırın altına düşen soğuk havanın etkisiyle dondu.

AFYONKARAHİSAR'da kent merkezindeki Akarçay gece sıfırın altına düşen soğuk havanın etkisiyle dondu.

Afyonkarahisar'da son dönemde etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle kent merkezinden geçen Akarçay'ın yüzeyi dondu. Gece sıfırın altında 4-5 derece civarında seyreden soğuk nedeniyle 35 metre genişliğindeki Akarçay'ın yüzeyinde buz kütleleri oluştu. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı vatandaşların attığı taşlar, çay içerisinde bulunan çöplerin yüzeyindeki görüntüsü çirkinlik oluşturdu.Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar, buzla kaplanan Akarçay'ın çevresinde yürüyüş yaptı.


Afyonkarahisar'dan geçen Akarçay soğuk nedeniyle buz tuttu
Afyonkarahisar'dan geçen Akarçay soğuk nedeniyle buz tuttu
Afyonkarahisar'dan geçen Akarçay soğuk nedeniyle buz tuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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