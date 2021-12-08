Afyonkarahisar'daki servis kazasında şoför öğrencilere "sıkı tutunun" demiş

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan öğrenciler, iki ay geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamıyor.

Kaza mağduru öğrencilerinden Hakan Tek, AA muhabirine, okul servisinin kaza günü çok hızlı gittiğini söyledi.

"Kapı, iple bağlıydı"

Köyden çıktıktan sonra hızdan dolayı devrilme tehlikesi atlattıklarını anlatan Tek, "Düz yolda giderken hakimiyetini kaybetti. 'Yavaş git' dedik, pazara yetişeceğini söyledi. 'Sıkı tutunun' dedi. Biz de 'tutunamıyoruz' dedik. Daha sonra kaza yaptı. O gün de kapı iple bağlıydı. Kazada bacağımdan, kolumdan ve başımdan yaralandım." dedi.

Hakan'ın annesi Fadime Tek de kazadan önce okula giderek müdürü uyardığını belirtti.

Okul servisinin kestirme yolu kullandığını dile getiren Tek, şunları söyledi:

"Ana yolu kullanmadığını söyledim. Bana söylenen, 'idare edeceksin' oldu. 18 dilekçe verdim, hepsi hasıraltı oldu. Elimde hiçbir kanıtım yok. Benim çocuğumu bu hale getirdiler. İlk çocuğum otizmli, eşim de iş kazası geçirdi. Hakan, benim elim ayağımdı. Çocuğum bir kere bana 'anne bizi dağ yolundan toplarsınız, araba çok hızlı gidiyor' dedi. Biz dağ yolundan değil düz yoldan topladık çocuklarımızı. 5 çocuk öldü. Geri kalanlardan yatalak olanlar oldu, engelli kaldı."

Şoför kaza sonrası minibüse bakmış

Kazada yaralanan Yağmur Duran ise kazadan sonra şoförden telefonunu istediğini belirterek, "Çocuklara bakmadı. Sadece o an arabasına baktı. Daha sonra üç kişi yardım çağırmaya gittik. Kapı iple bağlıydı. İscehisar pazarına yetişmeye çalışıyordu." diye konuştu.

Öğrencilerden Arda Demirel de kazadan önce kendisini eve uzak yerde indirmek istediğini belirterek, "Ablam inmek istemeyince şoför zorla indirerek arkasından vurdu. Kaza günü de bende bir şey yoktu. Arabadakileri indirdik. Daha sonra yardım istemeye gittik." diye yaşadıklarını anlattı.

Kazada kızını kaybeden Aysun Demirel ise adaletin yerini bulmasını istedi.

Olay

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, 11 Ekim'de sabah saatlerinde devrilmiş, kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü A.Ş. ile servis ihalesini alan İ.D. tutuklanmıştı.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri

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