Afyonkarahisar'daki kadın cinayetinin detayları dehşete düşürdü
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Afyonkarahisar'daki kadın cinayetinin detayları dehşete düşürdü

26.02.2021 19:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:16

Afyonkarahisar'daki kadın cinayetinin detayları dehşete düşürdü!

Afyonkarahisar'daki kadın cinayetinin detayları dehşete düşürdü!

Karısını 3 çocuğunun gözleri önünde öldürdü

Araçla seyahat eden çift arasında çıkan tartışmada öfkeli koca karısını başında vurarak öldürdü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da işlenen kadın cinayetinin detayları ortaya çıktı. Katil zanlısının 26 yaşındaki karısını üç çocuğunun yanında yolculuk yaptıkları aracın içinde tabanca ile başına tek el ateş ederek öldürdüğü belirlendi.

Olay, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Sarıkaya isimli şahıs yanına karısı Nergiz Sarıkaya (26), Y. Sarıkaya (3), İ. Sarıkaya ve H. Sarıkaya isimli çocuklarına da alarak 03 BT 663 plakalı araç ile Isparta'ya gitmek üzere yola çıktı. Yolda bir süre ilerleyen Sarıkaya çifti arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine anayurt köyü yakınlarında iddialara göre, Ahmet Sarıkaya 3 çocuğunun bulunduğu araçta karısı Nergiz Sarıkaya'nın kafasına tabanca ile tek el ateş açtı. Kafasından vurulan genç kadın oturduğu koltukta hayatını kaybederken cani koca ise aracın başında beklemeye başladı. Çevreden geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler genç kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, karısını öldüren Sarıkaya ise gözaltına alındı. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Afyonkarahisar'daki kadın cinayetinin detayları dehşete düşürdü
Afyonkarahisar'daki kadın cinayetinin detayları dehşete düşürdü
Afyonkarahisar'daki kadın cinayetinin detayları dehşete düşürdü
Afyonkarahisar'daki kadın cinayetinin detayları dehşete düşürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP DİKİCİ

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