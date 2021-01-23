AFYONKARAHİSAR - Akarçay buz tuttu
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AFYONKARAHİSAR - Akarçay buz tuttu

23.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:20

Afyonkarahisar'ın önemli mesire yerlerinden biri olan Akarçay, hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu.

Afyonkarahisar'ın önemli mesire yerlerinden biri olan Akarçay, hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu.

Afyonkarahisar Belediyesi ve DSİ tarafından 2013'te çevre düzenlemesi yapılan Akarçay, kentin önemli rekreasyon alanlarının başında geliyor.

Çevresindeki yeşil alan ve çocuk parkları ile bahar ve yaz aylarında çocukların ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği Akarçay, son yağan kar ile hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu.

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı da Akarçay ve çevresi sessizliğe büründü. Bazı mahalle sakinlerinin buz tutan akarsuyun fotoğrafını çekmek için dışarı çıktığı görüldü.

Belediye yetkilileri, buz üstünde yürümenin tehlikeli olacağını dile getirerek vatandaşları uyardı.

AFYONKARAHİSAR - Akarçay buz tuttu
AFYONKARAHİSAR - Akarçay buz tuttu
AFYONKARAHİSAR - Akarçay buz tuttu
AFYONKARAHİSAR - Akarçay buz tuttu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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