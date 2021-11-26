Afyonkarahisar'da üniversiteliler, ilkokul öğrencilerine geri dönüşüm eğitimi verdi - Haberler
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Afyonkarahisar'da üniversiteliler, ilkokul öğrencilerine geri dönüşüm eğitimi verdi

AA / Mustafa Bayer - Haberler | Kültür Sanat
Afyonkarahisar'da üniversiteliler, ilkokul öğrencilerine geri dönüşüm eğitimi verdi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İşletme Bölümü son sınıf öğrencileri geri dönüşüm farkındalığı oluşturmak için "Dönüştür Kullan Hayata Bağlan" temalı proje kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitim verdi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İşletme Bölümü son sınıf öğrencileri Geri Dönüşüm farkındalığı oluşturmak için "Dönüştür Kullan Hayata Bağlan" temalı proje kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitim verdi.

AKÜ öğrencileri Zeynep Kurnaz, Şeyma Güneş, Fatma Nur Bozkurt ve Merve Köşkeroğlu, geri dönüşüm farkındalığı oluşturmak bir proje hayata geçirdi.

Projede, Erenler İlkokulu'ndaki öğrencilere, geri dönüşüm, su tasarrufu ve doğal kaynakların kullanımı konusunda eğitim verildi.

AKÜ öğrencisi Şeyma Güneş, yaptığı açıklamada, "Projemizde geri dönüşümün neler olduğunu hangi malzemelerden geri dönüşüm yapılabileceğini bunları nerelerde kullanabileceğimizi anlatmayı hedefledik. Öğrencilere bu konuda eğitim verdik, bilgilendirme yaptık. 4 arkadaş bu projeye başladığımızda ilk başta biraz zorlandık ama öğrencilere çevre bilinci anlamında bunu başardığımızı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Mustafa Bayer - Son Dakika Haberleri

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