Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

ÇAY, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Nebi Can Akuç (22) idaresindeki 10 EU 070 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Kocatepe Üniversitesi kavşağında kırmızı ışıkta duran Mehmet Hızlı yönetimindeki 31 PJ 003 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Nadir Akuç (51) ve Muradiye Akuç (49) yaralandı.

Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Nadir Akuç'un durumun ağır olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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