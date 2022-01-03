AFYONKARAHİSAR'DA TIR DEVRİLDİ 1 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFYONKARAHİSAR'DA TIR DEVRİLDİ 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gizli buzlanmadan dolayı devrilen TIR'ın şoförü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gizli buzlanmadan dolayı devrilen TIR'ın şoförü yaralandı.

Kaza saat 08.00 sırlarında Afyonkarahisar-Antalya karayolu Başağaç rampasında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine ilerleyen Mehmet K., kullandığı 03 RK 161 plakalı mermer yüklü TIR'ın hakimiyetini gizli buzlanma nedeniyle kaybetti. Şarampole devrilen TIR'da Mehmet K. hafif yaralandı. Sürücü, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

AFYONKARAHİSAR'DA TIR DEVRİLDİ 1 YARALI

AFYONKARAHİSAR'DA TIR DEVRİLDİ 1 YARALI

AFYONKARAHİSAR'DA TIR DEVRİLDİ 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title