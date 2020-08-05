Afyonkarahisar'da Susuz beldesindeki karantina uygulaması bitti
Afyonkarahisar merkeze bağlı Susuz beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
05.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:54
Afyonkarahisar merkeze bağlı Susuz beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği Susuz beldesinde uygulanan karantinanın, sona erdiği bildirildi.
Halk sağlığının korunması amacıyla başlatılan karantina sürecinin sona ermesiyle beldeye giriş çıkış yasağının kaldırıldığı belirtilen açıklamada, tedbirlere uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.
Kaynak: AA