AFYONKARAHİSAR'DA SUÇÜSTÜ YAKALANAN UYUŞTURUCU SATICILARI ADLİYEDE - Haberler
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AFYONKARAHİSAR'DA SUÇÜSTÜ YAKALANAN UYUŞTURUCU SATICILARI ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına suçüstü yapılırken gözaltına alınan satıcılar adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına suçüstü yapılırken gözaltına alınan satıcılar adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Erenler Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu Madde Ticareti" gerçekleştiği esnada suçüstü yapılan şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 2.44, 0.87, 0.62 gram olmak üzere 3 fişek satışa hazır metanfetamin, 4 adet sentetik uyuşturucu, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Z.A. (26), K.L. (26) ve T.K.'ye (27) uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, gözaltına alınan M.T.(28) ve H.E.'ye (38) "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan adliyeye sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR'DA SUÇÜSTÜ YAKALANAN UYUŞTURUCU SATICILARI ADLİYEDE

AFYONKARAHİSAR'DA SUÇÜSTÜ YAKALANAN UYUŞTURUCU SATICILARI ADLİYEDE

AFYONKARAHİSAR'DA SUÇÜSTÜ YAKALANAN UYUŞTURUCU SATICILARI ADLİYEDE

AFYONKARAHİSAR'DA SUÇÜSTÜ YAKALANAN UYUŞTURUCU SATICILARI ADLİYEDE
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Adliye idari işler müdürü, 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp sattı

Adliye idari işler müdürü, 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp sattı
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Haber: AFYONKARAHİSAR'DA SUÇÜSTÜ YAKALANAN UYUŞTURUCU SATICILARI ADLİYEDE - Haberler
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