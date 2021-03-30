Afyonkarahisar'da pazarda korona virüs denetimi yapıldı
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Afyonkarahisar'da pazarda korona virüs denetimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da pazarda korona virüs denetimi yapıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında kapalı pazaryerinde esnaf ve vatandaşlara yönelik denetim yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında kapalı pazaryerinde esnaf ve vatandaşlara yönelik denetim yapıldı.

Vaka sayılarının arttığı ve Türkiye risk haritasında rengi sarıdan turuncu renge dönen Afyonkarahisar'da İçişleri Bakanlığı genelgesine nazaran denetimler başladı. Bu kapsamda Şuhut kapalı pazar yerinde faaliyetlerini sürdüren pazar esnaflarla birlikte maske, mesafe ve temizlik denetimi yapıldı. Şuhut Kaymakamlığına bağlı İlçe Salgın Denetim ekipleri kurallar kapsamında satmış oldukları ürünlerin tarihleri de kontrol edildi. Pazar esnaflarına maske, mesafe ve hijyen kuralları ile ilgili bilgiler aktarılarak kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da pazarda korona virüs denetimi yapıldı
Afyonkarahisar'da pazarda korona virüs denetimi yapıldı
Afyonkarahisar'da pazarda korona virüs denetimi yapıldı
Afyonkarahisar'da pazarda korona virüs denetimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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