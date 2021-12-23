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Otomobilin okul servisine çarptığı kazada 8 kişi yaralandı

Otomobilin okul servisine çarptığı kazada 8 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin okul servisine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 7'si öğrenci 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin okul servisine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 7'si öğrenci 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kızık köyü eski Afyonkarahisar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkan Özmen (22) idaresindeki 03 L 4232 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü kontrolünden çıkarak Bülent Yıldırım'ın (33) kullandığı 03 BU 238 plakalı servis aracına arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Özmen ile okul servisindeki öğrencilerden Hakan O. (18), Berra A. (13), Eymen A. (12), Hasan Batu C. (12), Ali Y. (11), Ecrin Nur C. (9) ve Alperen K. (8) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Otomobilin okul servisine çarptığı kazada 8 kişi yaralandı

Otomobilin okul servisine çarptığı kazada 8 kişi yaralandı

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