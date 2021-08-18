Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Abbas Coşkuner (58) idaresindeki 15 AAC 987 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kusura köyü mevkisinde Mümin Pala'nın (58) kullandığı 03 LZ 513 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Serhat Pala (13) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Pala, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Hande Erçel Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 14:58:20. #1.16#

title