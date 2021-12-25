Afyonkarahisar'da ortaokul öğrencileri kardan "TOGG" yaptı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yerli malı haftası dolasıyla ortaokul öğrencileri, kardan TOGG otomobilini yaptı.

İlçeye bağlı Konarı Köyü Ortaokul 8. sınıf öğrencileri, son günlerde etkili olan kar yağışını yerli malı haftası etkinlikleri kapsamında değerlendirdi.

Öğrenciler, Türkiye'nin yerli otomobiline dikkat çekmek amacıyla okul bahçesine kardan TOGG'un otomobilini yaptı.

Okul öğretmenleri Muhammet Arslan, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin yerli malı ve üretim etkinlikleri kapsamında yaptığı çalışmadan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okulun bahçesinde yapılan kardan TOGG otomobiliyle fotoğraf çektirdi.