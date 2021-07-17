Afyonkarahisar'da lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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Afyonkarahisar'da lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Serdar Sarı (39) idaresindeki 55 DH 498 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Akbel mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hüseyin (79), Bircan (61) ve Sevgi Deniz (39) ile Defne Sarı (8) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

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