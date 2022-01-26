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Afyonkarahisar'da korkunç cinayet

Afyonkarahisar'da korkunç cinayet 58 yasındaki kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 58 yasındaki kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.

Afyonkarahisar'da korkunç cinayet

58 yasındaki kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 58 yasındaki kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.

Olay, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki Hacer Evlice isimli yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde yaşlı kadının faili meçhul kişi ya da kişilerce boğazının kesildiği ve evinin dağıtıldığı bildirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin tahkikatı sonucu Hacer Evlice'nin cenazesinin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Afyonkarahisar'da korkunç cinayet

Afyonkarahisar'da korkunç cinayet

Afyonkarahisar'da korkunç cinayet

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Son Dakika Haberleri

Karahisar, Cinayet, Bayat, 3. Sayfa, Haber

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