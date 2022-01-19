Afyonkarahisar'da izinsiz kazı yapan 6 zanlı suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Senir köyü Bininler mağaraları mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı yönünde bilgi aldı.

Ekipler, Asmaardı mevkisindeki hayvan ağılı çevresinde kazı yaptıkları sırada O.Ç, M.Ç, V.K, N.Ç, E.A. ve L.K'yi yakalandı.

Olay yerinde 2 hilti, bir keser, bir kürek, 2 kazma, bir jeneratör, fünye yapımında kullanıldığı değerlendirilen kablo ile uzatma kablosu ele geçirildi.???????