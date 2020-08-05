Afyonkarahisar'da iki mahalle karantinaya alındı
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Afyonkarahisar'da iki mahalle karantinaya alındı

Afyonkarahisar'da iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Afyonkarahisar'da iki mahalle karantinaya alındı
05.08.2020 12:35 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:39

Afyonkarahisar'da iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Beyyazı ile Çayırbağ beldelerinin Ali Çetinkaya ve Fatih mahallelerinde vaka sayılarının artmasının ardından, İl Hıfzısıhha Kurulunca karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Beldede yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerden çıkmamasına, temel ihtiyaçların giderilmesi için her evden sadece bir kişinin dışarı çıkmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Karantinaya alınan yerleşim yerlerine giriş ve çıkışların durdurulduğu bildirilen açıklamada, kontrollerin güvenlik güçlerince sağlanacağı kaydedildi.

Beyyazı beldesindeki toplu taşıma araçlarının faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiği de belirtilen açıklamada, karantinaya alınan yerlerde hayvan ve halk pazarlarının bu sürede kurulmayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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