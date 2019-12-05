Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığına karışan 5 zanlı tutuklandı
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Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığına karışan 5 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

05.12.2019 21:20 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:20
Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığına karışan 5 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığı ekipleri, kent genelinde yaşanan küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlıkları ihbarlarına yönelik çalışma başlattı.

İki aylık teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.D, İ.D, H.T, A.O.Y. ve S.S, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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