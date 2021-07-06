Afyonkarahisar'da havadan trafik denetimi yapıldı
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Afyonkarahisar'da havadan trafik denetimi yapıldı

Afyonkarahisar'da havadan trafik denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kara yollarını havadan denetledi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kara yollarını havadan denetledi.

Ekipler, Afyonkarahisar- Eskişehir kara yolunda helikopterle yaptığı denetimle kuralları ihlal eden araçları tespit etti. Uygulama noktalarında durdurulan 2 araca ceza kesilirken, 2 araç da trafikten men edildi.

Hava denetimine, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Trafik Şube Müdürü Başçavuş Ali Gören ve diğer yetkililer de katıldı.

Yetkililer, trafik ve asayiş hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için hava destekli denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Afyonkarahisar'da havadan trafik denetimi yapıldı
Afyonkarahisar'da havadan trafik denetimi yapıldı
Afyonkarahisar'da havadan trafik denetimi yapıldı
Afyonkarahisar'da havadan trafik denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

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