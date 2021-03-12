Afyonkarahisar'da Genç Memur-Sen üyeleri "İstiklal Marşı" okudu

Afyonkarahisar'da Genç Memur-Sen üyeleri, cuma namazı sonrası İstiklal Marşı okudu.

Genç Memur-Sen Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Karaşahin, Paşa Camisi'nde cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olarak ilan edilmesinde emek veren kişi ve kurumlara teşekkürlerini iletti.

Karaşahin konuya ilişkin, "İstiklal Marşı'mız gibi kutlu bir mirasa sahip çıkmanın idrakiyle, gerektiğinde tereddüt etmeden canımızı ortaya koyarak, milletimizin ve vatanımızın birlik ve beraberliğini daim kılmak için mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 100. yılını kutladığımız İstiklal Marşı'mızın, milletimize ilham olacağı nice asırlar geçirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından İstiklal Marşı, okundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz