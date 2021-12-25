Afyonkarahisar'da Emlak Danışmanlığı kursiyerleri belgelerini aldı

Afyonkarahisar'da Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan Emlak Danışmanlığı kursunu tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.

Afyonkarahisar Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Muhammet Kartun, yaptığı açıklamada, emlak danışmanlığı kursu sertifikası almaya hak kazanan kursiyerlerini tebrik etti.

İş hayatlarında başarılar dileyen Kartun, şunları kaydetti:

"Kurumumuzda meslek edindirme kursları devam ediyor. Sizlerin talepleri üzerine bu kursumuzu açtık ve başarıyla sonlandırdık. Kursumuza talep oldukça yüksekti e bizler de bu sürecin parçası olduğumuz için çok mutluyuz."

Kurs eğitmeni Canan Yuran da eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerine meslek hayatlarında başarılar diledi.

Sertifikalarını alan kursiyerler hatıra fotoğrafı çektirdi.