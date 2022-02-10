Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
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Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tolga Yılmaz (23) idaresindeki 68 ACG 733 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Işıklar beldesi yakınlarında önüne çıkan büyükbaş hayvanlara çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Yılmaz ile araçtaki Nusret Yılmaz (50) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tolga Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Tolga Yılmaz, Karahisar, Otomobil, Konya, Güncel, Haberler

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