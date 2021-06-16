Afyonkarahisar'da boş su kuyusuna düşen yavru tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da boş su kuyusuna düşen yavru tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Afyonkarahisar'da boş su kuyusuna düşen yavru tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde boş su kuyusuna düşen yavru tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde boş su kuyusuna düşen yavru tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yolkonak köyünde bir tarlada bulunan boş su kuyusundan ses geldiğini fark eden köy sakini Mehmet Altınsoy, durumu Sandıklı itfaiye ekiplerine bildirdi.

Buraya gelen itfaiye ekipleri, kuyunun üzerindeki taş kapağı kaldırınca, yavru tilkiyle karşılaştı. Merdiven yardımı ile yaklaşık 5 metre derinlikteki boş su kuyusuna inen itfaiye eri, özel aparat yardımı ile yavru tilkiyi yakalayarak yukarı çıkardı.

Kısa süre içerisinde özgürlüğüne kavuşan tilki, uzaklaşarak gözden kayboldu.

Köy sakini Mehmet Altınsoy, "Kuyudan ses geldiğini duyunca canlı bir hayvan olduğunu fark ettim ve itfaiye ekiplerine haber verdim. Arkadaşlar geldi. İçeriye tilkinin düştüğünü fark ettik, itfaiye canla başla çalışarak hayvanı kurtararak doğaya saldı. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Afyonkarahisar'da boş su kuyusuna düşen yavru tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Afyonkarahisar'da boş su kuyusuna düşen yavru tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Afyonkarahisar'da boş su kuyusuna düşen yavru tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Afyonkarahisar'da boş su kuyusuna düşen yavru tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu
Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Deprem bölgesi Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık oluştu
Deprem bölgesi Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık oluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Angela Merkel Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Emel Sayın Burak Yamantürk Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ali Koç Okay Yokuşlu Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'da boş su kuyusuna düşen yavru tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 13:04:27. #1.16#

title