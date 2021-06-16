Afyonkarahisar'da boş su kuyusuna düşen yavru tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde boş su kuyusuna düşen yavru tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde boş su kuyusuna düşen yavru tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yolkonak köyünde bir tarlada bulunan boş su kuyusundan ses geldiğini fark eden köy sakini Mehmet Altınsoy, durumu Sandıklı itfaiye ekiplerine bildirdi.

Buraya gelen itfaiye ekipleri, kuyunun üzerindeki taş kapağı kaldırınca, yavru tilkiyle karşılaştı. Merdiven yardımı ile yaklaşık 5 metre derinlikteki boş su kuyusuna inen itfaiye eri, özel aparat yardımı ile yavru tilkiyi yakalayarak yukarı çıkardı.

Kısa süre içerisinde özgürlüğüne kavuşan tilki, uzaklaşarak gözden kayboldu.

Köy sakini Mehmet Altınsoy, "Kuyudan ses geldiğini duyunca canlı bir hayvan olduğunu fark ettim ve itfaiye ekiplerine haber verdim. Arkadaşlar geldi. İçeriye tilkinin düştüğünü fark ettik, itfaiye canla başla çalışarak hayvanı kurtararak doğaya saldı. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy