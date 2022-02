Afyonkarahisar'da akıllara durgunluk saldırı olayı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yoldan geçen aracın camının bira şişesi ile kırılması ve ardından aracın şoförünün tüfekle vurulması olayı ile ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

Olay, Sandıklı ilçesi Gökçealan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.G.'nin kullandığı çekicinin camı yol kenarında park halinde duran bir araçtan fırlatılan bira şişesi ile kırıldı. Olay yerinde birkaç metre ilerde duran S.G., bira şişesinin fırlatıldığı aracın yanına gelip şahıslar ile camın kırılması meselesini görüşmek isterken, iddiaya göre aracın içerisinde bu defa S.G.'nin üzerine tüfekle ateş açıldı. Ardından araçta bulunan şahıslar S.G.'yi vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan S.G., sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu anlatması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bel bölgesinden vurulan S.G.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri ise S.G.'nin verdiği bilgilerden yola çıkarak olayı gerçekleştiren şüphelilerin peşine düştü.

Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinde her şeyi itiraf etti

Ekipler yaptıkları inceleme aynı gün akşam saatlerinde Dinar ilçe merkezinde ateşli silahla mala zarar verme olayının da gerçekleştiğini belirleyince iki olay arasında bağlantı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Örenkaya köyüne giden ekipler, olaya karıştıkları belirlenen Y.C. ve H.Y., ile yanlarında bulunan M.A. ve M.S.K., isimli şahısları gözaltına aldı. İfadeleri alınan şahıslar, Dinar ilçesinde meydana gelen ateşli silahla mala zarar verme olayında Y.C., H.Y., A.T., S.E. ve Ş.Ç. isimli şahıslar birlikte olduklarını itiraf etti.

Şüphelileri olayda tüfeği kimin ateşlediğinin ismini verdiler

Şüpheliler ayrıca ifadelerinde, Gökçealan köyü mevkiinde yol kenarında durdukları sırada A.T.'nin yolda seyir halinde olan çekiciye boş alkol şişesi fırlatarak ön camının kırılmasına neden olduğunu, çekici sürücüsünün aracından inerek yanlarına geldiklerinde ise A.T., tarafından av tüfeği ile açılan ateşle vurulduğunu söylediler.

Gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı

Şüpheliler ifadelerinde, olayın devamında ise şüpheli şahıslar Sandıklı ilçe merkezine geldiklerinde kendi aralarında kavga etmeleri sonucu S.E., A.T. ve Ş.Ç., isimli şahısların S.G.'nin vurulduğu tüfek ile araçtan inerek bir başka otomobille yanlarına gelen İ.K. ve İ.A. isimli şahısların aracına binerek Afyonkarahisar kent merkezine gittiklerini kaydettiler. Bunun üzerine soruşturmayı genişleten ekipler Y.C., H.Y., M.A., M.S.K., A.T., S.E., Ş.Ç., İ.K. ve İ.A.'yı gözaltına alarak, 3 farklı adrese baskın düzenledi. Baskında yaralama olayında kullanılan tüfek ele geçirilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.T., Ş.Ç., S.E., Y.C. ve H.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

