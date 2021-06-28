Afyonkarahisar'da afet bilinci tiyatroyla anlatılıyor
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Afyonkarahisar'da afet bilinci tiyatroyla anlatılıyor

Afyonkarahisar'da afet bilinci tiyatroyla anlatılıyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Kültür Sanat

Afyonkarahisar'da ANDA Kardeşe Vefa Derneği tiyatro ekibi, afet bilincinin artırılması için "Hayatımız Sallanmasın" isimli tiyatro oyunu sergiliyor.

Afyonkarahisar'da ANDA Kardeşe Vefa Derneği tiyatro ekibi, afet bilincinin artırılması için "Hayatımız Sallanmasın" isimli tiyatro oyunu sergiliyor.

Kent Meydanındaki etkinlik, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda İçişleri Bakanlığının 2021 yılının 'Afet Eğitim Yılı' kapsamında yapılıyor.

ANDA Kardeşe Vefa Derneği Afyonkarahisar İl Temsilcisi İhsan Açıkalın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "2021 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilmesinin ardından bizde dernek olarak bu çalışmalara katkıda bulunmak istedik. Bir tiyatro oyunu ile herkese afet bilinci aşılamayı amaçlıyoruz. Bugün başlayan tiyatro oyunun gösterimleri günde 4 seans olmak üzere iki gün boyunca sürecek. Ücretsiz olan oyunumuza tüm halkımızı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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