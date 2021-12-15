Afyonkarahisar'da adliye yemekhanesi yeniden hizmete açıldı - Haberler
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Afyonkarahisar'da adliye yemekhanesi yeniden hizmete açıldı

Afyonkarahisar'da adliye yemekhanesi yeniden hizmete açıldı
AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Kovid-19 tedbirleri kapsamında paket servisine geçen Afyonkarahisar Adliye yemekhanesi yeniden hizmet vermeye başladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında paket servisine geçen Afyonkarahisar Adliye yemekhanesi yeniden hizmet vermeye başladı.

Kovid-19'da normalleşme sürecinin ve aşılanma oranlarının yükselmesinin ardından Afyonkarahisar Adliyesinin 7. katında bulunan yemekhane tekrar personelin hizmetine açıldı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Serdar Köken ile Cumhuriyet savcıları adliye yemekhanesinin açılmasının ardından öğle yemeğini personelle birlikte yedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, yemeğinin ardından yemekhane personeline pandemideki gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Yemekhanede 10 personel çalışırken, 360 personel yemekhane hizmetinden yararlanıyor.

Yemekhaneden ayrıca Afyonkarahisar Barosu ve Türkiye'nin değişik illerinden davalara katılan avukatlar da faydalanabiliyor.

Afyonkarahisar'da adliye yemekhanesi yeniden hizmete açıldı

Afyonkarahisar'da adliye yemekhanesi yeniden hizmete açıldı

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AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri

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