Afyonkarahisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları başladı

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da da törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da da törenlerle kutlandı.

Program kapsamında önce Kocatepe Parkı Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu. Daha sonra Vali Gökmen Çiçek 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini makamında kabul etti.

Törene Vali Çiçek'in yanı sıra, milletvekilleri, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Zafer Haftası kutlamaları için kente gelen misafir generaller, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan ve daire müdürleri katıldı. Kocatepe Parkı'nda düzenlenen tören Vali Çiçek ve Tuğgeneral Alp tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Kocatepe Parkı'ndaki tören sona erdi.

Çelenk sunma töreninin ardından Vali Çiçek makamında Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı