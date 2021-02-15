Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da kar yağışı ve kayganlaşan çevre yolunda 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da kar yağışı ve kayganlaşan çevre yolunda 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Mücdet Bayar'ın kullandığı 03 DH 718 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Afyonkarahisar-Ankara-Konya çevre yolunda kırmızı ışıkta bekleyen Sultan Şen'in kullandığı 03 AB 30 plakalı minibüs ile Suzan Yılmaz'ın kullandığı 03 UR 138 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 03 DH 718 plakalı otomobilde bulunan yolcu Perihan Bayar, yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer