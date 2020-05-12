AFYONKARAHİSAR Biyokütle enerji santralinin deposunda yangın Biyokütle enerji santralinin deposunda yangınAFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinin depo bölümünde yangın çıktı.

Biyokütle enerji santralinin deposunda yangın

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinin depo bölümünde yangın çıktı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin desteğe çağrıldığı yangının büyümeden kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Çay merkeze 6 kilometre uzaklıkta İstasyon mevkisinde bulunan özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinin depo bölümünde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Ham maddelerin kıyılarak toz halinde getirildiği makineden çıkan kıvılcım nedeniyle başlayan yangın bir anda büyüdü. Depoda istiflenen kamış, saman ve ağaç artıklarından oluşan ham maddelerin bir bölümüne sıçrayan yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinden destek istendi.

Alevlere ilk müdahaleyi tesiste hazır bulunan yangın söndürme ekipleri müdahale ederken, ihbar üzerine santrale Çay Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler çağrıldı. Bolvadin ve Sultandağı ilçeleriyle Çay'a bağlı Karacaören ve Pazarağaç beldelerindeki itfaiye ekiplerinden de destek istendi. Tesisin iç kısmındaki yangının kontrol altına alınması ve daha fazla büyümesinin önlenmesi amacıyla ekiplerin müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Yangın nedeniyle tesisin çevresinde yoğun duman oluştu.

Kaynak: DHA