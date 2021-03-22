Afyonkarahisar Belediyesi 195 günde battı çıktı yapacağı sözünü verdi
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Afyonkarahisar Belediyesi 195 günde battı çıktı yapacağı sözünü verdi

22.03.2021 12:16 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:22
Afyonkarahisar Belediyesi 195 günde battı çıktı yapacağı sözünü verdi

Afyonkarahisar Belediyesi şehir trafiğini rahatlatma adına iddialı bir proje ortaya atarken, Karayolları Kavşağı'na 195 günde battı çıktı yapımı için ihaleye çıkacağını açıkladı.

Afyonkarahisar Belediyesi şehir trafiğini rahatlatma adına iddialı bir proje ortaya atarken, Karayolları Kavşağı'na 195 günde battı çıktı yapımı için ihaleye çıkacağını açıkladı.

Afyonkarahisar Belediyesi, şehir trafiğini rahatlatma adına Karayolları Kavşağı'na yapacağı alt geçidin ihalesine çıkıyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla 2 Nisan Cuma günü saat 10.30'da hizmet binasında ihalesi yapılacak projenin 195 günde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. Başkan Zeybek, hayata geçecek projeyle birlikte bölgedeki trafik yoğunluğunu rahatlatmayı hedeflediklerini açıkladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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