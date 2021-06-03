Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, ilçe ziyaretlerinde bulundu
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, ilçe ziyaretlerinde bulundu

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, ilçe ziyaretlerinde bulundu
Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Başmakçı, Dazkırı, Evciler ve Dinar ilçelerini ziyaret etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Başmakçı, Dazkırı, Evciler ve Dinar ilçelerini ziyaret etti.

Zeybek, ilçelerde AK Parti teşkilatları ve belediye başkanlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Dinar'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Zeybek, "Salgın nedeniyle çok zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah kısa sürede bugünleri atlatırız. Başkanlarımızın hepsine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Dinar'da çok güzel bir birlik ve beraberlik var. Allah'ın izniyle burada daha güzel işleri başaracağız." dedi.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı ise Zeybek'in kendilerine büyük destek verdiğini ve ilçede güzel çalışmalara imza atıldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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