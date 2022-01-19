Afyon'da okullar tatil mi? 20 Ocak yarın Afyonkarahisar'da okul var mı, tatil mi?

Bazı şehirlerde il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmesinin üzerine hangi şehirlerde okullar tatil edildi? Afyonkarahisar'da yarın okullar tatil mi? Afyonkarahisar'da perşembe günü okullar tatil mi? 20 Ocak Afyonkarahisar'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?

Afyonkarahisar'da perşembe günü okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Afyonkarahisar'da okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgiler, gelen son dakika haberleri araştırılıyor. Peki ama Afyonkarahisar Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama geldi mi?

AFYONKARAHİSAR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

19 Ocak Çarşamba günü il genelinde okullar bir gün tatil edilmişti. Ancak Afyon Valiliği'nden yarınla ilgili kar tatiline ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde kar yağışının artış göstermesi halinde Vali Gökmen Çiçek'in açıklama yapması bekleniyor.

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