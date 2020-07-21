After We Collided Filmi
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Anna Todd'un aynı adlı kitabından uyarlanan filmde, zengin ve kötü biri olan Hardin'e aşık olan Tessa adındaki bir kızın hayatına odaklanılıyor.
Yönetmen: Roger Kumble
Senaryo: Anna Todd, Mario Celaya
Oyuncular: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Louise Lombard, Dylan Sprouse, Candice King, Charlie Weber, Max Ragone, Selma Blair, Shane Paul McGhie, Rob Estes, Karimah Westbrook , Samuel Larsen, Khadijha Red Thunder, Pia Mia, Inanna Sarkis, Dylan Arnold, James H Keating, John Jackson Hunter, Stefan Rollins, Benjamin Weaver, Jon W. Sparks, Sarah Rossman, Ghevon Sebastian, Taylor Conrod, Clay Neal, Davin Allen Grindstaff, Marisol Correa
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: After We Collided
Yapımcı Firma: Chantier Films
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Chantier Films
Vizyon Tarihi: 04.09.2020
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Kaynak: InterSinema.com