After We Collided Filmi After We Collided filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. After We Collided filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Anna Todd'un aynı adlı kitabından uyarlanan filmde, zengin ve kötü biri olan Hardin'e aşık olan Tessa adındaki bir kızın hayatına odaklanılıyor. Yönetmen: Roger Kumble Senaryo: Anna Todd, Mario Celaya Oyuncular: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Louise Lombard, Dylan Sprouse, Candice King, Charlie Weber, Max Ragone, Selma Blair, Shane Paul McGhie, Rob Estes, Karimah Westbrook , Samuel Larsen, Khadijha Red Thunder, Pia Mia, Inanna Sarkis, Dylan Arnold, James H Keating, John Jackson Hunter, Stefan Rollins, Benjamin Weaver, Jon W. Sparks, Sarah Rossman, Ghevon Sebastian, Taylor Conrod, Clay Neal, Davin Allen Grindstaff, Marisol Correa Filmin Türü: Romantik Orijinal Adı: After We Collided Yapımcı Firma: Chantier Films Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: Chantier Films Vizyon Tarihi: 04.09.2020 After We Collided Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com