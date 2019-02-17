Afşın Yılmaz: "İttifakın Birleştirici Gücünü Göstereceğiz"

Cumhur İttifakının MHP'li Toroslar Belediye Başkan Adayı Atsız Afşın Yılmaz, cephe siyasetinden ittifak siyasetine geçiş yaptıklarını belirterek, "Bu ülkemiz için çok sık görülen bir durum değil. İnsanlar bunun sadece seçim için olduğunu düşünüyor. Ama biz hep birlikte ittifakın birleştirici gücünü göstereceğiz" dedi.

Yılmaz, Yusuf Kılınç Mahallesi'nde adeta miting havasında gerçekleştirilen seçim ofisinin açılışında yaptığı konuşmada, katılımcılara desteklerinden ötürü teşekkür etti. Halkın verdiği bu desteğin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Yılmaz,"Cephe siyasetinden ittifak siyasetine geçiş yaptık. Bu ülkemiz için çok sık görülen bir durum değil. İnsanlar bunun sadece seçim için olduğunu düşünüyor. Ama biz, hep birlikte ittifakın birleştirici gücünü göstereceğiz. Bu şehre birlikte değer katacağız" diye konuştu.

"31 Mart'ta daha güçlü bir dönem başlayacak"

Cumhur İttifakının yalnızca seçim odaklı değil, Türkiye'nin gelecek siyasetinde de birleştirici güç olacağını vurgulayan Yılmaz, seçim ofisi açılışında bu ittifakı güzel yansıttıklarını belirterek, "Geçmişte organize olamadığımız, birbirimizi desteklemediğimiz için zor süreçlerden geçtik. 15 Temmuz'da bu millet, hep beraber kirli oyunlara karşı geldi. Milletin bekasını bozmak için uğraşanlara milletimiz cevabını verdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin önderliğinde oluşturulan 'Yenikapı ruhu' ile birlikte hedeflediğimiz günlere hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Allah'ın izni, sizlerin takdiriyle 31 Mart'tan sonra hem Toroslar'da hem Mersin'de hem Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni ve daha güçlü bir dönem başlayacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından seçim ofisinin açılışı Atsız Afşın Yılmaz, AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Onur Ünlü, MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan ve Ülkü Ocakları Toroslar İlçe Başkanı Ömer Sıddık Narin tarafından yapıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA