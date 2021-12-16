Afşin Kaymakamı Pınar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaymakam Pınar, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 67 fotoğrafı tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Çiftçi "Yangından kaçış" başlıklı fotoğrafına oy veren Pınar, yaşamda İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı karelerini seçti.

Oylamadaki fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu belirten Pınar, geleneksel hale getirilen fotoğraf oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.