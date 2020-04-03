Afşin'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 42 kişiye ceza yazıldı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 42 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 42 kişiye cezai işlem uygulandı.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Polis ekipleri vatandaşları zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları yönünde uyarıyor.

Zorunlu haller dışında dışarı çıkılmasının kısıtlandığını ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararlara uymayanlara cezai işlem uygulandığını belirten İlçe Emniyet Müdürü Ali Semerci, karara göre, idari izinli sayılan kamu personelleri, öğrenciler, çocuklar ve bebekler, idari izinli sayılan öğretmenler, 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı olan vatandaşların zorunlu haller dışında dışarı çıkmasının yasaklandığını aktardı.

Bu yasaklara uymayanlara polis ekiplerinin 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'na göre idari para cezası uygulamaya başladığını kaydeden Semerci, "Şu ana kadar biri adli, 41'i idari olmak üzere cezai işlem uygulandı. Tüm vatandaşlarımızı Kovid-19'la mücadele kapsamında duyarlı olmaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA