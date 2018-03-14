Afrin Şehitlerinin İsimleri Fidanlara Verildi

Samsun'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Afrin şehitleri için fidan dikti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde farklı fakültelerde öğrenim gören kız öğrenciler, kaldıkları yurdun bahçesine diktikleri fidanlara, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların adlarını verdi.

KYK Samsun Bölge Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, şehitlerin anısını yaşatmak için fidan diktiklerini söyledi.

Sürekli harekatta görevli askerler için dua ettiklerini aktaran Kasapoğlu, "Afrin'de görev yapan Mehmetçik, özel harekatçılarımızın her şeyimizle yanındayız. Yurtlarımızda her zaman Fetih ve Yasin süreleri okunup Mehmetçik'imize ve özel harekatçılarımıza gönderiyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. İnşallah hiç kimsenin burnu kanamadan, sivillerimize zarar gelmeden Mehmetçik'imiz orada tarihi destansı bir zafer kazanıp, o bölgemizi huzura kavuşturur." diye konuştu.

Üniversite öğrencileri ise, sürekli harekatı yakından takip ettiklerini belirterek, "Askerlerimiz için dua ediyoruz. Türk askeri merhameti, cesareti ve kararlığıyla bölgeye barış ve huzur getirecek. Harekat boyunca onlara mektup göndererek de destek oluyoruz. Bilsinler ki Türk halkının yüreği onlarla birlikte atıyor. Bu harekat sırasında şehit düşen askerlerimizin de anısını yaşatmak için fidan dikiyoruz." ifadelerini kullandı.