42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı Suriye'nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK'nın düzenlediği ve 42 kişinin öldüğü bombalı saldırının ardından sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı. Bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu maddi hasar meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Suriye'nin Afrin ilçesi PKK'nın düzenlediği ve 42 kişinin öldüğü saldırının ardından gece yarısı bir bombalı saldığı daha gerçekleştirildi. EYP İLE SALDIRI DÜZENLENDİ Suriye'nin Afrin ilçesinde yer alan Mahmudiye Mahallesi'nde sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıda bir araca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı patladı. Saldırı sonucu ölü ya da yaralı bulunmadığı aktarıldı. ÖNCELİ SALDIRIDA 42 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik bombalı araç saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 42 kişi hayatını kaybederken 47 kişi de yaralandı. SİVİLLER YANARAK CAN VERDİ Patlama sonucu çıkan yangın, çevredeki araçların tamamen yanmasına neden oldu. Araçlarında mahsur kalan bazı sivillerin yanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken çevredeki mağazalar ve arabaların büyük hasar gördüğü açıklandı. Kaynak: İHA