Son dakika haberleri... Afrin'de patlama : 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberleri... Afrin'de patlama : 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberleri... Afrin'de patlama : 1 ölü, 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Suriye'nin Kefer Cenne köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybederken 4 sivil yaralandı.

Suriye'nin Kefer Cenne köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybederken 4 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kırsalında bulunan Kefer Cenne köyünde bomba yüklü araç patladı. Seyir halindeki aracın patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken terör örgütü YPG/PKK mensuplarının araca bomba yerleştirmiş olabileceği üzerine duruluyor.

(Abu Mucahit El Halebi - Mahmud Alhalbi/İHA)

Son dakika haberleri... Afrin'de patlama : 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri... Afrin'de patlama : 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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