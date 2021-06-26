Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı
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Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye'nin Afrin kent merkezinde terör örgütü PKK tarafından yapılan bombalı saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hatay Valiliği, Suriye'nin Afrin kent merkezindeki Eşrefiye Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında bombalı aracın patladığını duyurdu. Açıklamada, 3 kişinin öldüğü, 3 kişin de yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SALDIRISINDA 3 KİŞİ ÖLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin, bomba yüklü aracı sivillerin kullandığı yolda patlatması sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Afrin'de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek" denildi.

Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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