Afrin'de 100 bin kişiye iftarlık kumanya ve 7 bin gıda kolisi dağıtıldı

Suriye'nin Afrin kentinde 100 bin kişiye iftarlık kumanya ile 7 bin gıda kolisi dağıtıldı.

Suriye'nin Afrin kentinde 100 bin kişiye iftarlık kumanya ile 7 bin gıda kolisi dağıtıldı.

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) Başkanı Rahmi Vardı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kumanyaların genel olarak Suriye'ye özgü yemek olan kepse pilavı, kızarmış tavuk, meyve suyu ve ekmekten oluştuğunu söyledi. Hazırladıkları iftar paketlerinin Afrin ile Cinderes ve Raco beldelerinde dağıtıldığını belirten Vardı, "Özellikle İdlib'ten kaçıp da zeytin ağaçları altında yaşayan ihtiyaç sahiplerine de ulaştırıyoruz. Aynı zamanda derneğimiz günlük 25 bin paket su gönderiyor. Ramazan ayına kadar da günlük 3 bin kişilik çorba 3 bin ekmek dağıttık" dedi.

Ramazan bitiminden sonra kışlık mont, elbise ve gıda dağıtım programının başlayacağını kaydeden Vardı, "Dünyanın 22 farklı ülkesinden gelen desteklerle yapmış olduğumuz bu yardımlarla 1 taşla 2 kuş vuruyoruz. Bu yemeklerimiz hem Suriye'de hem de burada bulunan 3 yetim hanemize dağılıyor. Aynı zamanda burada 50 yetim annelerimiz çalışıyor. Çocuklarına ailelerine katkı sağlıyorlar" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı