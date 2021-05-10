Afrin'de 100 bin kişiye iftarlık kumanya ve 7 bin gıda kolisi dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afrin'de 100 bin kişiye iftarlık kumanya ve 7 bin gıda kolisi dağıtıldı

Afrin'de 100 bin kişiye iftarlık kumanya ve 7 bin gıda kolisi dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'nin Afrin kentinde 100 bin kişiye iftarlık kumanya ile 7 bin gıda kolisi dağıtıldı.

Suriye'nin Afrin kentinde 100 bin kişiye iftarlık kumanya ile 7 bin gıda kolisi dağıtıldı.

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) Başkanı Rahmi Vardı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kumanyaların genel olarak Suriye'ye özgü yemek olan kepse pilavı, kızarmış tavuk, meyve suyu ve ekmekten oluştuğunu söyledi. Hazırladıkları iftar paketlerinin Afrin ile Cinderes ve Raco beldelerinde dağıtıldığını belirten Vardı, "Özellikle İdlib'ten kaçıp da zeytin ağaçları altında yaşayan ihtiyaç sahiplerine de ulaştırıyoruz. Aynı zamanda derneğimiz günlük 25 bin paket su gönderiyor. Ramazan ayına kadar da günlük 3 bin kişilik çorba 3 bin ekmek dağıttık" dedi.

Ramazan bitiminden sonra kışlık mont, elbise ve gıda dağıtım programının başlayacağını kaydeden Vardı, "Dünyanın 22 farklı ülkesinden gelen desteklerle yapmış olduğumuz bu yardımlarla 1 taşla 2 kuş vuruyoruz. Bu yemeklerimiz hem Suriye'de hem de burada bulunan 3 yetim hanemize dağılıyor. Aynı zamanda burada 50 yetim annelerimiz çalışıyor. Çocuklarına ailelerine katkı sağlıyorlar" dedi. - HATAY

Afrin'de 100 bin kişiye iftarlık kumanya ve 7 bin gıda kolisi dağıtıldı
Afrin'de 100 bin kişiye iftarlık kumanya ve 7 bin gıda kolisi dağıtıldı
Afrin'de 100 bin kişiye iftarlık kumanya ve 7 bin gıda kolisi dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sergen Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Barış Murat Yağcı
Spor Diego Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Samet Aybaba Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afrin'de 100 bin kişiye iftarlık kumanya ve 7 bin gıda kolisi dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 11:46:06. #1.15#

title