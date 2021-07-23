Afrika'nın hafızası: "Siyahi Medeniyetler Müzesi"
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Afrika'nın hafızası: "Siyahi Medeniyetler Müzesi"

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan ve yapımı 50 yıldan fazla süren Siyahi Medeniyetler Müzesi'nde Afrika'nın tarihi, kültür ve sanatına dair eserler sergileniyor.

Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan ve yapımı 50 yıldan fazla süren Siyahi Medeniyetler Müzesi'nde Afrika'nın tarihi, kültür ve sanatına dair eserler sergileniyor.

Tanıtımı Senegal'in ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor döneminde 1966'da yapılan, temeli 3. Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade zamanında atılan, Çin'in 35 milyon dolarlık desteğiyle inşası tamamlanan Siyahi Medeniyetler Müzesi'nin açılışı 2018'de yapıldı.

Her yıl çok sayıda kişi tarafından ziyaret edilen müzede, Afrika medeniyetine ait başta tıp, matematik ve edebiyat alanlarına ait buluş ve eserler sergileniyor. Müzenin ortasında da Senegal'in simgelerinden Baobab ağacının devasa figürü bulunuyor.

Dünya tarihine siyaset, sanat ve spor alanında damga vurmuş siyahilerin fotoğraflarının da yer aldığı müzede, Afrika kültürü her alanda görülüyor.

Heykellerin de bulunduğu müzenin bir bölümünde ise Afrika kültürünü yansıtan kıyafetler yer alıyor.

Müzede, Afrika medeniyetinin Neolitik Çağ'dan Demir Çağı'na kadar olan dönemde bilim ve teknoloji alanına sunduğu katkıları gösteren eserler de sergileniyor.

Müzede sergilenen eserlere ait Fransızca bilgilerin yanı sıra Çince tercümesi de bulunuyor.

Afrika'nın hafızası: 'Siyahi Medeniyetler Müzesi'
Afrika'nın hafızası: 'Siyahi Medeniyetler Müzesi'
Afrika'nın hafızası: 'Siyahi Medeniyetler Müzesi'
Afrika'nın hafızası: 'Siyahi Medeniyetler Müzesi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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