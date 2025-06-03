Afra Nur Günlü neden öldü?

Afra Nur Günlü neden öldü?
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Muğla'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Fethiye'de yaşayan 14 yaşındaki Afra Nur Günlü, panik atak sonucu hayatını kaybetti. Deprem sırasında ablasıyla aynı odada bulunan Günlü, deprem sonrası yaşadığı panikle uyandı ve tekrar yatağına uzandı. Durumundan şüphelenen yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Afra Nur Günlü neden öldü?

Muğla'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Fethiye'de panik atak geçiren 14 yaşındaki Afra Nur Günlü hayatını kaybetti. Deprem anında ablasıyla aynı odada bulunan Günlü, ani panikle uyandıktan sonra tekrar yatağına uzandı. Durumundan şüphelenen yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Afra Nur Günlü neden öldü, ölüm sebebi ne?

AFRA NUR GÜNLÜ NEDEN ÖLDÜ?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deprem anında panik atak nedeniyle Çamköy Ortaokulu 8-D sınıfı öğrencisi Afra Nur Günlü, hayatını kaybetti. Yakınları, deprem anında ablasıyla aynı odada kalan Afra Nur Günlü'nün aniden uyanıp, ayağa kalktığı ardından tekrar yatağına uzandığını söyledi. Bunun üzerine şüphelenen yakınları, sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Günlü, kurtarılamadı. LGS'ye hazırlandığı öğrenilen Günlü'nün ani ölümü, yakınlarını üzüntüye boğdu.

Ölüm sebebi hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ailesinin 3 kız çocuğundan en küçüğü olan Günlü için Çamköy Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene; Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı. Günlü, öğle vakti beklenmeden kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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