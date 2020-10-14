Afili ne demek? Afili nedir? TDK kelime anlamı nedir?
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Afili ne demek? Afili nedir? TDK kelime anlamı nedir?

14.10.2020 16:11 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:17
Afili ne demek? Afili nedir? TDK kelime anlamı nedir?

Günlük hayatta sık sık kullanmaya başladığımız afili kelimesi anlamı nedir? Bu kelimenin anlamı ve kökeni nedir? TDK anlamı nedir? Nasıl yazılır?

Uzun yıllardan beri dilimizde yer alan ve günlük hayatın içerisinde sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesi olan afili ne demektir? Doğru yazılışı nedir? TDK'ya göre anlamı nedir?

AFİLİ KELİMESİ NEDİR?

Yeni Yunanca da afili "dokunuş, el becerisi" anlamına gelir. Ancak bu kesin değildir. Eski Yunanca "eliyle dokunma, ilişmek, dokunmak, değmek, tutmak" anlamlarına gelmiştir.

Günümüzde bu sözcük; hoşumuza giden, bizlere gösterişli veya fiyakalı gelen, beğendiğimiz şeyleri, insanları tanımlarken kullanılır.

AFİLİ TDK ANLAMI NEDİR?

Afili ne demek? Afili nedir? TDK kelime anlamı nedir?

Günümüzde bu kelime hoşumuza giden, bize hoş gelen ve gösterişli kişiler için kullandığımız bu kelime TDK'ya göre"Gösterişli, çalımlı" demektir.

AFİLİ NASIL YAZILIR? AFİLİ Mİ AFİLLİ Mİ?

Bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı "afili" şeklindedir. Bir sıfat olan bu kelime gösterişli, çalımlı anlamına gelmektedir.

Afilli yanlış yazılışı

Afili doğru yazılışı

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