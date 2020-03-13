Afili Aşk 38. final bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk 37. son bölüm izle! Afili Aşk dizisi 37. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Son bölümde yaşanan olaylar izleyiciler ekrana bağlarken Afili Aşk 38. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Afili Aşk 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk 37. son bölüm izle! Afili Aşk tek parça full izle!

Afili Aşk'ın 37. bölümünde; Kerem ve Ayşe o gece yaşananları hatırlamaya çalışırken, düğün hazırlıkları Kerem'in üstüne kabus gibi çöker. Aklında Ayşe ile yaşadığı gece olan Kerem, Ceyda ile evlenebilecek midir? İşte Afili Aşk 38. yeni bölüm fragmanı! Afili Aşk tek parça full izle! Afili Aşk 37. son bölüm izle!

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AFİLİ AŞK 37. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem ve Ayşe o gece yaşananları hatırlamaya çalışırken, düğün hazırlıkları Kerem'in üstüne kabus gibi çöker. Aklında Ayşe ile yaşadığı gece olan Kerem, Ceyda ile evlenebilecek midir?

Ayşe ise artık buralardan gitmeyi düşünürken Kerem'le her şeyin başladığı yerde yeni bir maceraya girecektir. Kerem'in Ayşe'ye şaşırtıcı teklifi yeni bir oyun planını devreye sokar. Bu oyun Kerem ve Ayşe'nin ilişkisini bambaşka bir boyuta taşıyacaktır. Ceyda'nın yarattığı gerilimin aileler arasında yankıları sürerken, Kerem ve Ayşe birbirlerinden aldığı güçle söyledikleri yeni yalanın üstesinden gelebilecek midir?

AFİLİ AŞK 38. BÖLÜM KONUSU

Afili Aşk 38. Bölüm Final Fragmanı yayında! Kerem ve Ayşe sonunda nikah masasına oturur ve bu defa her şey gerçektir...

AFİLİ AŞK OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Ana karakter

Çağlar Ertuğrul/ Kerem Yiğiter

Burcu Özberk/ Ayşe Özkayalı Yiğiter

Altan Erkekli/ Muhsin Yiğiter

Benian Dönmez/ Melahat Özkayalı

Neşe Baykent/ Yelda Yiğiter

Taner Rumeli/ Rıza Özkayalı

Uğur Uzunel/ Erkut Özkayalı

Serkay Tütüncü/ Volkan Çekerek

Asena Tuğal/ Hülya Yiğiter

Yardımcı karakterler

Ozan Dağğez/ Samet Yiğiter

Zeynep Tuğçe/ Bayat Ceyda Aran

Yılmaz Kunt/ Berk Koçar

Güzide Arslan/ Gonca Durmaz

Beril Pozam/ Nazmiye Özkayalı

Umutcan Ütebay/ Sabri Horoz

Vural Ceylan/ Kadir Horoz

Banu İnan/ Nermin Horoz

Hira Su Yıldız/ Buse Özkayalı