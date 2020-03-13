Afili Aşk 38. final bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk 37. son bölüm izle!
Afili Aşk dizisi 37. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Son bölümde yaşanan olaylar izleyiciler ekrana bağlarken Afili Aşk 38. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Afili Aşk 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk 37. son bölüm izle! Afili Aşk tek parça full izle!
Afili Aşk'ın 37. bölümünde; Kerem ve Ayşe o gece yaşananları hatırlamaya çalışırken, düğün hazırlıkları Kerem'in üstüne kabus gibi çöker. Aklında Ayşe ile yaşadığı gece olan Kerem, Ceyda ile evlenebilecek midir? İşte Afili Aşk 38. yeni bölüm fragmanı! Afili Aşk tek parça full izle! Afili Aşk 37. son bölüm izle!
AFİLİ AŞK 37. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AFİLİ AŞK 38. BÖLÜM FİNAL FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AFİLİ AŞK 37. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kerem ve Ayşe o gece yaşananları hatırlamaya çalışırken, düğün hazırlıkları Kerem'in üstüne kabus gibi çöker. Aklında Ayşe ile yaşadığı gece olan Kerem, Ceyda ile evlenebilecek midir?
Ayşe ise artık buralardan gitmeyi düşünürken Kerem'le her şeyin başladığı yerde yeni bir maceraya girecektir. Kerem'in Ayşe'ye şaşırtıcı teklifi yeni bir oyun planını devreye sokar. Bu oyun Kerem ve Ayşe'nin ilişkisini bambaşka bir boyuta taşıyacaktır. Ceyda'nın yarattığı gerilimin aileler arasında yankıları sürerken, Kerem ve Ayşe birbirlerinden aldığı güçle söyledikleri yeni yalanın üstesinden gelebilecek midir?
AFİLİ AŞK 38. BÖLÜM KONUSU
Afili Aşk 38. Bölüm Final Fragmanı yayında! Kerem ve Ayşe sonunda nikah masasına oturur ve bu defa her şey gerçektir...
AFİLİ AŞK OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER
Ana karakter
Çağlar Ertuğrul/ Kerem Yiğiter
Burcu Özberk/ Ayşe Özkayalı Yiğiter
Altan Erkekli/ Muhsin Yiğiter
Benian Dönmez/ Melahat Özkayalı
Neşe Baykent/ Yelda Yiğiter
Taner Rumeli/ Rıza Özkayalı
Uğur Uzunel/ Erkut Özkayalı
Serkay Tütüncü/ Volkan Çekerek
Asena Tuğal/ Hülya Yiğiter
Yardımcı karakterler
Ozan Dağğez/ Samet Yiğiter
Zeynep Tuğçe/ Bayat Ceyda Aran
Yılmaz Kunt/ Berk Koçar
Güzide Arslan/ Gonca Durmaz
Beril Pozam/ Nazmiye Özkayalı
Umutcan Ütebay/ Sabri Horoz
Vural Ceylan/ Kadir Horoz
Banu İnan/ Nermin Horoz
Hira Su Yıldız/ Buse Özkayalı