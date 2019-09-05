Afili Aşk 13. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Afili Aşk son bölüm izle

05.09.2019 09:09

Mecburi evliliklerinde yeni aşk filizleri yeşermeye başlayan Kerem ile Ayşe, duygularına hakim olamayacak duruma gelir. Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Afili Aşk son bölümüyle seyirciyle oldu. Afili Aşk 13. bölüm fragmanı, oyuncuları…

AFİLİ AŞK 12. BÖLÜM İZLE…

13. BÖLÜM FRAGMANI

Çarşamba akşamları Kanal D'de ekranlara gelen Afili Aşk dizisi 12. bölümüyle izleyici karşısındaydı. Merakla beklenen 13. bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe'nin başına gelen olay beklenmedik sonuçlara yol açar ve Kerem polisler tarafından götürülür! Peki, şimdi ne olacak? Kerem'in başı derttedir. Başından beri Ayşe'nin matematik hocası olan Muammer'den hoşlanmayan Kerem, şüphelerinde haklı çıkar. Şirkette parti olduğu sırada Ayşe ders almaktadır. Tam da bu sırada Muammer'den gelen hamle her şeyi alt üst eder. Ondan gelen hamleyle şaşkına dönen Ayşe, onu kovar. Bu durumu Kerem'e anlatmaz ancak Kerem bir aksilik olduğunu anlayıp, kamera kayıtlarını inceler. Görüntülerden sonra her şey açığa çıkar. Ancak Ceyda yine durmaz ve bu defa herkesin canını yakacak bir şeye sebep olur. Kerem ile Volkan da kutunun içinde ne olduğunu merak ederek açmaya çalışır.

OYUNCULARI

Kanal D'nin başarılı yapımlarından Afili Aşk'da; Burcu Özberk, Çağlar Ertuğrul, Taner Rumeli, Uğur Uzunel, Benian Dönmez, Güzide Arslan, Serkay Tütüncü, Neşe Baykent, Altan Erkekli ,Yılmaz Kunt, Zeynep Tuğçe Bayat, Ozan Dağgez, Asena Tuğal, Beril Pozam, Umutcan Ütebay, Banu İnan, Vural Ceylan, Hira Su Yıldız gibi isimler yer alıyor.