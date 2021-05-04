ESENYURT'TA AFGANLILARIN KAVGASI KAMERADA; SIRTINDAN BIÇAKLAYIP, KALDIRIMDAN ATTILAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESENYURT'TA AFGANLILARIN KAVGASI KAMERADA; SIRTINDAN BIÇAKLAYIP, KALDIRIMDAN ATTILAR

ESENYURT'TA AFGANLILARIN KAVGASI KAMERADA; SIRTINDAN BIÇAKLAYIP, KALDIRIMDAN ATTILAR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, husumetli Afganlılar arasında çıkan yumruklu kavgada bir genç, sırtından bıçaklanıp 2 metre yüksekliğindeki kaldırımdan atıldı.

Esenyurt'ta, husumetli Afganlılar arasında çıkan yumruklu kavgada bir genç, sırtından bıçaklanıp 2 metre yüksekliğindeki kaldırımdan atıldı. Dehşet dolu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde 21 Nisan Çarşamba günü yaşanan olay şöyle meydana geldi;

Husumetli 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Tamamı  Afganistan uyruklu olan gruptaki bir genç, sırtından bıçaklanıp, yaklaşık 2 metre yükseklikteki kaldırımdan atıldı. Kavgaya karışanlar kaçarken, çevredekiler, polisi aradı. İhbar üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

KAÇAK YOLLARLA GİRİŞ YAPMIŞLARTek tek tespit edilen 11 şüpheli, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.  Afganistan uyruklu 11 şüphelinin, ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli hakkında ise sınır dışı kararı verildi.

Görüntü dökümü: Güvenlik kamerası-Kavga anları-Bir kişinin sırtından bıçaklanması-Bir kişinin bıçakladığı kişiyi, yüksekten atmasıPolis kamerası-11 şüphelinin polis merkezinden çıkarılışı

 


- İstanbul
ESENYURT'TA AFGANLILARIN KAVGASI KAMERADA; SIRTINDAN BIÇAKLAYIP, KALDIRIMDAN ATTILAR
ESENYURT'TA AFGANLILARIN KAVGASI KAMERADA; SIRTINDAN BIÇAKLAYIP, KALDIRIMDAN ATTILAR
ESENYURT'TA AFGANLILARIN KAVGASI KAMERADA; SIRTINDAN BIÇAKLAYIP, KALDIRIMDAN ATTILAR
ESENYURT'TA AFGANLILARIN KAVGASI KAMERADA; SIRTINDAN BIÇAKLAYIP, KALDIRIMDAN ATTILAR
ESENYURT'TA AFGANLILARIN KAVGASI KAMERADA; SIRTINDAN BIÇAKLAYIP, KALDIRIMDAN ATTILAR
ESENYURT'TA AFGANLILARIN KAVGASI KAMERADA; SIRTINDAN BIÇAKLAYIP, KALDIRIMDAN ATTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor
Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor
'Sarallar' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
'Sarallar' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Çin'de büyük firar! Tayvan Boğazı'nı küçük bir lastik botla geçti
Çin'de büyük firar! Tayvan Boğazı'nı küçük bir lastik botla geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Eda Ece Hande Erçel Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Salih Uçan Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ESENYURT'TA AFGANLILARIN KAVGASI KAMERADA; SIRTINDAN BIÇAKLAYIP, KALDIRIMDAN ATTILAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 09:48:02. #1.15#

title