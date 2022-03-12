Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili, Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı Açıklaması

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından, "Tüm dünyaya Afganistan'daki mevcut yönetimle resmi ilişkilerin kurulması için koşulların uygun olduğu mesajını vermek istiyoruz." dedi.

Muttaki, Çavuşoğlu ile Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022 (ADF) kapsamında gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu ile Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesinin de konuşulduğu oldukça verimli bir görüşme yaptıklarını dile getiren Muttaki, Türkiye ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Muttaki, dünyayla pozitif ilişki kurmak istediklerinin altını çizerek, "Tüm dünyaya Afganistan'daki mevcut yönetimle resmi ilişkilerin kurulması için koşulların uygun olduğu mesajını vermek istiyoruz. Dünyayla pozitif ilişkiler kurmak istiyoruz." diye konuştu.

Dünya genelinde ülkelerin Afganistan'ı resmi olarak tanıması için şartların elverişli olduğunu anlatan Muttaki, diğer ülkelerin artık Afganistan'la ilişkilerini diplomatik seviyeye getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Muttaki, sözlerine şöyle devam etti:

"Afganistan topraklarını hiçbir kesimin bir diğerine karşı kullanmayacağını taahhüt eden Doha Anlaşması'na olan bağlılığımızı koruyoruz. Afganistan toprakları içinde hiçbir yabancı gücün yer almasını istemiyoruz. Tam tersine Afganistan'ın bölge içinde ekonomik olarak merkezi bir konumda olmasını istiyoruz."

Afganistan'ın 40 milyon nüfusa sahip büyük bir ülke olduğunu, tüm dünyayla entegre şekilde ortak çıkarlar temelli etkileşim kurmak istediklerini aktaran Muttaki, "Başta ABD olmak üzere tüm dünyaya bize karşı ekonomik yaptırımlar yoluyla baskı kurmak yerine iş birliği içinde çalışmaları mesajını yolluyoruz. Yaklaşık 40 yıldır devam eden savaşların sona ermesini istiyoruz. DEAŞ tehdidini bertaraf eden, merkezi ve barışçıl bir hükümete sahibiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye hükümetine, foruma katılarak kendilerini ifade etme şansı verdikleri için teşekkürlerini ileten Muttaki, Türkiye ile ilişkilerini daha da güçlendirmek istediklerini kaydetti.